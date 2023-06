Les demi-finales des playoffs de basketball gardent tout leur suspense. A l’issue du deuxième match, aucune équipe ne s’est qualifiée en finale. Il faudra donc un troisième match pour connaitre les deux finalistes. Des matchs qui vont se jouer demain au stadium Marius Ndiaye.

Les cadors ont été surpris. Les compteurs sont remis à zéro. Entre le Jaraaf, l’AS Ville de Dakar, le DUC et la Jeanne d’Arc, tout va se jouer demain. Pourtant, on était loin d’arriver à cette situation. En effet, à l’issue de la première manche, les équipes favorites se sont imposées. L’AS Ville de Dakar avait largement pris le dessus sur Jaraaf en s’’imposant (63-31). L’équipe de la Jaraaf était clairement dépassée par l’adversité. L’on se demandait comment elle va faire pour résister lors du match retour, tant le club dakarois paraissait intouchable. Mais l’équipe de la Médina s’est surpassée lors de la manche retour. Elle arrache ainsi la victoire (51-49). Jaraaf inflige ainsi à l’ASVD sa première défaite et l’oblige ainsi à jouer un troisième match décisif. Cette rencontre aura lieu de mardi 27 juin au Stadium Marius Ndiaye (Jaraaf vs ASVD, 17h). Pour pouvoir défendre son titre, l’ASVD va devoir batailler face à une équipe jaraafoise qui est à la recherche de son premier titre.

Dans l’autre rencontre c’est la même situation. Le Duc et la Jeanne d’Arc auront aussi leur troisième match. Pourtant la JA avait pris l’avantage après le premier match. Jeanne d’Arc ‘est imposée (59-66). Les joueuses de la JA avaient donc un pied en finale. Mais le vice-champion de la saison passée, à savoir le DUC, ne s’est pas laissé faire. Les universitaires ont renversé la tendance lors de la seconde rencontre. Les joueuses du DUC remportent le second match (59-66). Une égalité parfaite. Un troisième match s’impose donc tout logiquement. Le troisième match en la JA et DUC est prévu ce mardi 27 juin à 18h45 au stadium Marius Ndiaye.

Demain donc c’est un mardi décisif. A l’issue de ces deux rencontres, les deux finalistes de la saison 2022-2023 seront connus.

