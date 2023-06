La tanière des Lions a réagit sur le report de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Le sélectionneur et le capitaine positive sur cette situation qui chamboule un peu le planning de préparation.

Initialement prévue du 16 au 26 novembre prochain, la 22e édition de la Coupe du Monde est reportée au 15 au 25 février prochain. « On l’a su tout à l’heure (vendredi). Cela va coïncider avec les élections présidentielles et presque aussi la Coupe d’Afrique des Nations Seniors. Mais il faut noter que le mois de février est un mois béni pour le football sénégalais, on avait remporté notre premier trophée continental en février donc on espère faire de même. Que le Sénégal va remporter sa première coupe du monde. C’est un report de 3 mois donc on aura plus de temps pour se préparer. Il y a une petite déception parce qu’on était dans un bon élan mais on reste positif et concentré sur l’objectif » a déclaré Al Seyni Ndiaye le capitaine des Lions au micro de wiwsport.

Retrouvé au Centre Technique Jules François Bocandé, l’équipe nationale préparait le tournoi Hammamet ou elle jouera demain son premier match, en plus d’un autre tournoi en perspective. Le Sénégal compte faire mieux qu’une place de demi-finale. Le capitaine des Lions veut le trophée. « C’est le haut niveau. Et le Sénégal sera très attendu même si on ne fait pas partie des favoris, les sélections nous attendent. Je reçois des messages des autres capitaines et ils nous attendent. Cet objectif on l’a depuis 2021 en nous qualifiant pour les demi-finales. Donc la prochaine étape est forcement la finale, le trophée. Nous continuons le travail et espérons une bonne préparation ».

Selon le sélectionneur, il faudra nécessairement jouer des matchs amicaux pour garder le rythme. « Cela fait presque 3 mois que nous nous préparons en régime externat. Parce qu’il y a une manière de préparer les tournois. Il y a un moment pour mettre de l’intensité et un autre pour relâcher. Le plus important actuellement c’est d’avoir des matchs amicaux pour garder le rythme du groupe. Ce sera a moi de voir comment gérer les joueurs en cette période et les ménager aussi. Nous continuons le travail ».

wiwsport.com