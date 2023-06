Une première saison très intéressante avec un véritable amour gagné du côté des supporters… puis un coup de mou durant l’exercice 2022-2023. Recruté l’été 2021 en provenance du Teungueth FC, Pape Ousmane Sakho avait donné satisfaction aux Kings qu’il pourrait tout de même quitter cet été à un an de la fin de son contrat. Pour un retour en Europe, mais cette fois-ci en Belgique ?

En effet, plusieurs médias tanzaniens nous apprennent que l’ancien joueur du Noisy-le-Grand se retrouve dans le viseur du Koninklijke Voetbal Club Westerlo. Septièmes de Jupiler Pro League à l’issue de la saison régulière 2022-2023, les Campagnards souhaiteraient se renforcer avec les services du néo-international sénégalais et auraient fait une offre de 500,000 dollars au Simba SC.

Tout comme Westerlo, le Cape Town City FC (Afrique du Sud) aurait également des vues en ailier de 26 ans. Reste maintenant à savoir si Pape Ousmane Sakho privilégierait une aventure dans le championnat belge ou une pige du côté de la Premier League Soccer sud-africaine.

