Après une saison blanche en Roumanie, Ibrahima Mbaye devrait faire son retour dans le football italien, où il devrait s’engager chez un promu en Serie B.

Ibrahima Mbaye ne retiendra absolument rien de son passage en Roumanie. Libéré de son contrat par Bologne l’été dernier, le latéral droit international sénégalais (28 ans, 8 sélections) avait rejoint, quelques jours après, le CFR Cluj dans le but de relancer sa carrière dans le championnat roumain. Sauf que l’ancien joueur de l’Inter Milan ne disputera le moindre match avec Cluj.

Non conservé, il se retrouve actuellement sans club mais ne devrait plus pour longtemps être agent libre. En effet, Reggiana, néo-promu en Serie B, essaye de convaincre Ibrahima Mbaye pour revenir en Italie. Le Champion d’Afrique, lui-même, est très sensible à l’idée d’un retour dans le football transalpin et est proche de tomber d’accord avec le formation de Reggio d’Émilie.

