Edouard Mendy va bel et bien s’accompagner avec Kalidou Koulibaly en Saudi Professional League. D’après les informations du gourou mercato Fabrizio Romano, après le défenseur sénégalais qui va s’engager en faveur d’Al Hilal, le portier des Lions devrait s’envoler pour l’Arabie saoudite ce lundi pour passer sa visite médicale en vue d’une signature avec le club d’Al Ahli.

Trois ans après son arrivée à Chelsea, Edouard Mendy va donc quitter les Blues avec lesquels il a brillé durant ses deux premières saisons et remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des Clubs et la Supercoupe de l’UEFA. L’ancien portier du Stade de Reims et du Stade Rennais avait perdu son statut de titulaire la saison écoulée, ne disputant que 12 matchs.

After Kalidou Koulibaly deal signed and completed with medical tests included, Edouard Mendy will be next to travel to Saudi for medicals on Monday. 🔵🇸🇦

Deal agreed with Al Ahli for Mendy; Ziyech will also join Al Nassr. pic.twitter.com/IScZEWmyvX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023