Renversante puis large vainqueur de l’US Gorée dimanche (4-1), Génération Foot a fait un grand pas vers un troisième sacre, après notamment le match nul de son dauphin Diambars face au CNEPS.

Une autoroute vers le titre de Champion. Dans son enceinte de Djibril Diagne dimanche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, Génération Foot s’adjuge face à l’Union Sportive de Gorée une rencontre qui s’annonçait très déterminante. Un match spectaculaire qui démarre à toute allure mais très mal pour les locaux, puisque les Insulaires ont ouvert le score après 21 minutes de jeu par l’intermédiaire d’Ibrahima Seck.

Un avantage surprenant, d’autant que l’US Gorée était dominée dans le premier quart d’heure. Mais malheureusement pour les visiteurs, GF est intouchable à domicile depuis plusieurs mois et peut compter sur un grand Idrissa Gueye. Alors qu’on se dirigeant tranquillement vers la mi-temps et que l’attaque de Génération Foot continuait à buter sur le mur goréen, le milieu de terrain a égalisé pour les siens (1-1, 34e).

Après un court passage dans les vestiaires, les joueurs de Balla Djiba décident d’étouffer complètement leurs adversaires dès la reprise. Résultat, Amidou Diop, qui a offert à Gorée l’ouverture du score, se rachète en permettant aux Académiciens de prendre l’avantage (2-1, 58e). Et l’attaque de Génération Foot peut dérouler. Akhibou Ly (3-1, 69e) et Pape Moussa Fall (4-1, 78e) corsent l’addition, au grand dam des siens.

Ainsi, Génération Foot, en plus de signer une neuvième victoire d’affilée en Championnat, compte sept points d’avance sur Diambars, tenu en échec par le CNEPS (3-3), et file désormais à toute vitesse vers un troisième titre de champion du Sénégal, à trois journées de la fin. Installée à la huitième place, l’US Gorée n’a plus rien à craindre. Une victoire lors de la prochaine journée pourrait suffire aux Académiciens.

