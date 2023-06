Les demi-finales retour des playoffs dames se sont déroulées aujourd’hui. L’AS Ville de Dakar et la Jeanne d’Arc avaient l’occasion de conclure ce soir et de se qualifier en finale. Rien ne s’est passé comme prévu. Le Jaraaf et le DUC ont remporté la seconde manche remettant ainsi les compteurs à zéro. Il y aura donc deux ‘’belles’’ décisives pour connaitre deux les finalistes.

L’ASC Ville de Dakar et la Jeanne d’Arc sont sortis victorieuses de leurs duels respectifs lors des demi-finales aller des playoffs en National 1 Féminin ce vendredi. Les championnes du Sénégal en titre (ASVD) ont bien maitrisé le Jaraaf de Dakar lors première manche en s’imposant (63-31) au stadium Marius Ndiaye. Un large succès qui a quasiment mis les dakaroises en finale. Mais les joueuses de la médina étaient déterminées à jouer la finale. Et pour le match retour le club de la médina a battu l’AS Ville de Dakar (51-49). Les deux équipes se retrouvent à une victoire partout(1-1). Avec ce succès, Jaraaf inflige à Ville de Dakar sa première défaite et l’empêche de faire un 2/2. Il y aura un troisième match pour départager les deux équipes. L’ASVD devra donc batailler pour pouvoir défendre son titre.

Dans l’autre rencontre, le même scénario s’est répété. La Jeanne d’Arc a remporté de fort belle manière la première manche des demi-finales des playoffs de Nationale 1 féminine, face au vice-champion DUC (66-59). Et pour le match retour, les universitaires ont pris leur revanche. DUC remporte la seconde manche (66-59). Là aussi, après ce score nul (1-1), on aura droit à un troisième match capital pour déterminer le finaliste. Dakar Université Club aura donc l’occasion de batailler à nouveau trouver la finale comme la saison passée.

wiwsport.com