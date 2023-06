Présent à Londres, Nicolas Jackson a réussi sa visite médicale avec Chelsea, contrairement à l’hiver dernier où il avait été recalé à la dernière minute par Bournemouth.

Cette fois-ci, ça sent très bon pour Nicolas Jackson (22 ans, 3 sélections avec les Lions). Déjà tout proche de quitter Villarreal l’hiver dernier pour rejoindre la Premier League et Bournemouth, l’attaquant sénégalais avait été recalé à la visite médicale. Finalement contraint de rester en Espagne, l’ancien joueur du Casa Sports a réussi à prendre sa revanche sur lui-même, en finissant la saison avec 13 buts et 5 passes décisives.

D’ailleurs, ces grosses prestations ont convaincu à nouveau des clubs anglais. Parmi eux, Chelsea qui a devancé entre autres Aston Villa et Everton. Malgré sa saison 2022-2023 cauchemardesque, le club londonien a réussi à convaincre Nico Jackson qu’il va officiellement s’offrir dans les prochaines heures. D’autant plus que le joueur a passé sa visite médicale, cette fois-ci avec succès, d’après les informations de Taggat.

Après un accord total entre Villarreal et Chelsea, Jackson va parapher un contrat longue durée (8 ans, soit jusqu’en 2031) en échange d’une somme environ 37/38 millions d’euros. Ainsi, l’attaquant sénégalais deviendrait la plus grosse vente de Villarreal, derrière Eric Baily et Cédric Bakambu qui avaient respectivement coûté 40 millions d’euros à Manchester United et Beijing Guoan à leur départ à l’époque du Sous-Marin Jaune.

