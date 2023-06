L’équipe nationale est à la conquête d’un nouveau trophée. Ce ne sera pas une première dans leur armoirie pour avoir remporté la première édition des Jeux Africains de la plage. Les Lions comptent bien garder leur statut de champion en titre.

Wiwsport a rendu visite à l’équipe nationale de Beach Soccer qui est en regroupement fermé à Toubab Dialao. Ce 27 juin, les Lions vont entrer en lice pour les jeux africains de la plage. La gagne mais dans l’humilité reste le mot d’ordre de sa tanière explique Mamadou Diallo. « Les sénégalais sont habitués à nous voir gagner donc on espère que cela va continuer. Mais on ne sous-estime aucune équipe. C’est vrai que nous sommes le numéro 1 en Afrique mais je ne veux pas que les joueurs prennent trop cela en compte. Qu’ils sachent qu’ils sont les meilleurs mais qu’ils respectent tous les adversaires. Le respect de l’adversaire fera toujours la différence. Gagner cette compétition nous permettra de se qualifier aux jeux olympiques, un niveau européen ». Cette compétition est prévue au mois d’août prochain.

Les Lions vont s’envoler pour Hammamet (Tunisie) ce dimanche soir. Ce sera encore une fois un planning serré pour cette équipe nationale qui arrivera sur les lieux de la compétition à la veille de leur premier match. Si l’on sait que lors des compétitions de beach Soccer, les matchs s’enchaînent. « On devait y aller depuis le 23 juin, soit à deux jours du coup d’envoi. Mais malheureusement, pour une responsabilité qui n’est pas de la fédération mais du ministère des sports, on part le 25, dimanche soir. Pour arriver là-bas le 26 soit la veille de notre premier match. Er sachant qu’on joue, le 26, le 27 et 28 pour espère-t-on jouer la finale le 30. Nous ferons avec les moyens de bord. N’empêche, l’objectif reste le même : on compte prendre la médaille d’or comme d’habitude » confie Diallo.

D’ailleurs le sélectionneur a fait le choix de ses 12 hommes, hier. On attend plus que la FSF pour rendre l’information officielle. « On a fait les choix. Aujourd’hui (hier) était l’avant dernière séance. Donc les 12 joueurs sont choisis. Après la séance, j’ai parlé avec les 4 joueurs. Pour leur dire qu’il y’aura d’autres occasions à l’avenir. Parce qu’on a un autre tournoi en Russie pour une semaine, puis les Jeux Olympiques de la plage si on est qualifié. Donc, le travail va continuer. Il y aura sans doute d’autres choix à faire » à-fait-savoir les technicien qui a ouvert la porte à tous les joueurs performants.

