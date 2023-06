Alors que Strasbourg vient d’être racheté, ce rachat pourrait se répercuter dans l’avenir d’Habib Diarra et Habib Diallo.

Si le rachat du RC Strasbourg par BlueCo pour en faire le club filiale de Chelsea est plutôt une bonne nouvelle pour les Alsaciens qui n’ont plus à se soucier des contraintes économiques, il s’agit en revanche d’une très mauvaise nouvelle pour pas mal de clubs de Ligue 1 qui espéraient faire de bonnes affaires au RCSA.

Foot Mercato nous apprend que sitôt le rachat du club validé par Todd Boehly, les dirigeants du Racing ont aussitôt prévenus les clubs intéressés par Habib Diarra (milieu offensif, 19 ans) et Habib Diallo (attaquant, 28 ans) que les stars de l’effectif n’étaient plus à vendre… Ou à minima plus au même prix.

Diarra et Diallo, deux dossiers refermés par BlueCo

Concernant le milieu de terrain sénégalais, c’est un vrai coup dur pour l’OM mais surtout pour le RC Lens, qui était prêt à débourser 11 M€ pour le recruter. Au sujet de l’homme aux 20 buts en Ligue 1, la porte se referme au nez du Stade Rennais et du LOSC ainsi qu’à celui de la Salernitana et de West Ham.

