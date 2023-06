Dans une interview, l’ancien international sénégalais a laissé entendre qu’il en avait peut-être fini à être un joueur professionnel.

L’AS Nancy-Lorraine sera-t-il le huitième et tour dernier club professionnel de Diafra Sakho ? Après s’être passé par le FC Metz, l’US Boulogne, West Ham United, Stade Rennais, Bursaspor, Neuchâtel Xamax FCS… et Arta/Solar7, le joueur de 33 ans avait rejoint Nancy l’été l’été dernier. Mais son arrivée et ses 6 buts en 20 matchs de N1 n’ont pu permettre à l’ASNL d’éviter la relégation sportive en N2.

Face à cette descente et malgré un contrat avec le club lorrain qui court jusqu’à l’été prochain, l’ancien attaquant international sénégalais (12 sélections, 2 buts avec les Lions) ne semble plus tenté de poursuivre sa carrière professionnelle. Dans un entretien avec nos confrères de Pulse Senegal, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a clairement laissé entendre son envie de dire stop.

« Ça me reste une année de contrat, a d’abord précisé celui qui était présent avec les Lions en Russie lors de la Coupe du Monde. Sauf que, c’est moi qui veut arrêter. J’ai envie de faire autre chose. Bientôt, ce sera plus clair. Si je cache mes projets ? Oui, ce sera une surprise (rires) ». Que nous réserve Diaf’ pour la suite de sa carrière ? Lui seul sait encore. Mais la fin a peut-être définitivement sonné pour l’ex-Grenat…

wiwsport.com