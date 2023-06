L’ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou appelle à l’introduction de l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans les compétitions africaines, afin de permettre aux techniciens du continent de se familiariser avec cet outil, ce qui leur permettrait d’augmenter leurs chances de prendre part aux tournois de la Confédération africaines de football (CAF).

Le processus d’utilisation de la VAR « est irréversible », a soutenu le président de la commission centrale des arbitres (CCA) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un entretien avec l’APS, ajoutant que « tous les pays et toutes les fédérations doivent aller dans ce sens ». L’utilisation de la VAR nécessite toutefois davantage de « moyens matériels et humains pour la retransmission en direct de tous les matchs, afin d’obéir aux exigences » de cette technologie, a relevé Malang Diédhiou qui a dirigé plusieurs matchs à la Coupe du monde Russie 2018.

Malang Diédhiou, rappelle que les conditions d’utilisation de l’arbitrage vidéo nécessitent « un personnel à la télévision et des cameramen formés pour filmer de manière à permettre à l’arbitre qui est à la VAR d’exploiter les images dans le bon sens. » Il a signalé que la VAR sera introduite à la CAN des moins de 23 ans qui démarre, ce samedi, au Maroc, dès le match d’ouverture devant opposer le pays hôte à la Guinée. « C’est pour dire que pour toutes les autres compétitions, d’ici peu, on va exiger que les arbitres soient formés au niveau de leur fédération », a-t-il dit, annonçant un projet de la CAF visant à créer des centres VAR au niveau de chaque zone de la Confédération africaine.

