Chaque saison, des trophées sont décernés aux meilleurs buteurs, aux gardiens de but mais rarement aux travailleurs de l’ombre. Ces derniers réalisent un travail indispensable, que ce soit par leur générosité ou par leur précision de tacle.

Ainsi, quelques joueurs se sont illustrés dans ce domaine parmi eux, il y a le latéral sénégalais d’Amiens Formose Mendy. Il est le joueur qui a réussi le plus de tacles en ligue 2 cette saison.

Tom Ducrocq, le milieu de Bastia, a réalisé 116 tacles en 32 apparitions (le plus grand nombre). Il devance deux joueurs amiénois, le défenseur malien Mamadou Fofana (114) et son coéquipier sénégalais Formose Mendy (111). Tacler est une chose, réussir à s’emparer du ballon en est une autre. En termes de précision, Formose Mendy passe devant Ducrocq avec le plus grand nombre de tacles réussi (75). Ce qui le place en haut du classement.

On peut récupérer le ballon sans nécessairement aller au sol. Au classement des interceptions, Formose Mendy fait encore partie du haut du panier statistique. Le latéral sénégalais s’est donc montré chirurgical cette saison. L’Amiénois n’est pas régulièrement courtisé par des clubs prestigieux par hasard.

1- Formose Mendy (Amiens) : 77

2- Malcom Bokele (Bordeaux) : 77

3- Victor Lekhal (Le Havre) : 76

