La 23ème journée de ligue a démarré aujourd’hui et va se poursuivre demain. Pour ce samedi, deux rencontres importantes pour le maintien étaient au programme. L’AS Douanes s’est imposée à domicile (1-0) contre DSC. La Linguère a pris le dessus sur Sonacos (1-2).

L’AS Douanes devait se relancer après sa lourde défaite le weekend passé contre Diambars (3-0). Et pour ce faire, les douaniers recevaient Dakar Sacré Cœur. Cette fois-ci, l’AS Douanes n’a pas manqué son rendez-vous. Elle a mis la pression très tôt dans la rencontre. Ceci a empêché les sorties de balles habituelles de DSC. Portée vers l’offensive, l’AS Douanes va se procurer plusieurs occasions. Et c’est à quelques minutes de la mi-temps qu’arrive la délivrance. L’AS Douanes ouvre le score à la 42ème minute (1-0). Douanes part ainsi aux vestiaires en ayant l’avantage au score. Un résultat que l’AS Douanes va conserver jusqu’à la fin de la partie. Elle s’impose ainsi sur la plus petite des marques. Une victoire qui permet à Douanes de maintenir sa place de premier non relégable.

L’autre prétendant pour le maintien La Linguère, a aussi fait un bon résultat. Les saint louisiens sont venus s’imposer à Diourbel. La Linguère a battu Sonacos (1-2). Pourtant, les choses avaient mal démarré pour Linguère. En effet, à la 28ème minute, Sonacos ouvre le score sur penalty grâce à Nfally Sagna (1-0). La Linguère va malgré tout réussir à renverser la partie. A la 38ème minute Babacar Sène égalise (1-1). Et dans le temps additionnel de la première période, la Linguère prend l’avantage grâce à un but de Jean Ndiaye (1-2). Les saint louisiens vont garder leur cages inviolées toutes la seconde période. Ils repartent ainsi de Diourbel avec les trois points. La Linguère maintien ainsi la distance avec l’AS Douanes dans la course pour le maintien.

wiwsport.com