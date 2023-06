Après l’humiliation subie face au Mali, le sélectionneur des U23 semblait très proche de la sortie. Mais rien est encore décidé concernant son avenir.

« L’adversaire nous a surclassé dans tous les domaines. C’est un naufrage collectif auquel il va falloir s’interroger. J’ai ma part de responsabilité parce que que c’est moi qui ais fait des choix ». Tels étaient les mots de Demba Mbaye un soir d’un mardi 28 mars 2023. La claque (3-0) et l’élimination face au Mali en barrages d’accession à la Coupe d’Afrique des Nations U23 avait laissé le sélectionneur sénégalais dans une impasse totale.

Demba Mbaye, un avenir indécis

Cet échec cuisant, d’autant plus que ses Lionceaux s’étaient imposés 3-0 lors du match aller au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, aurait pu très rapidement et définitivement sonner le glas du jeune technicien. D’ailleurs, lui-même réfléchissait à rendre le tablier. Mais pratiquement trois mois plus tard, la position de l’ancien entraîneur de Génération Foot et du Fath Union Sports (FUS) de Rabat semble avoir changé.

Maintenant, Demba Mbaye se voit capable de diriger encore l’Equipe Nationale U23 et (re)faire ses preuves, notamment lors des prochains Jeux Africains. Toutefois, rien ne dit qu’il sera encore sur le banc. En effet, selon nos dernières informations, le sélectionneur et son staff technique n’ont jusqu’à l’heure reçu aucune communication précise de la part de la Fédération Sénégalaise de Football concernant leur continuité.

Les prochaines semaines s’annoncent en tout cas décisives pour le futur sur le banc des Espoirs sénégalais. La FSF et Demba Mbaye devraient bien tenir une réunion pour définir leurs plans. On verrait ainsi si les fédéraux décident d’accorder une seconde chance au technicien, dont l’élimination contre le Mali devrait encore lui traverser la tête en ce jour de lever de rideau de la quatrième Coupe d’Afrique des Nations U23, au Maroc.

