Dans un entretien avec Pulse Senegal, l’ancien attaquant international s’est exprimé sur la sélection d’Aliou Cissé, qui ne semble plus l’intéressée tant que ça.

Probablement frustré par la fin de son aventure en Equipe Nationale du Sénégal, Diafra Sakho (33 ans, 12 sélections, 2 buts) s’est démarqué. Un an et six mois après le sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun et quelques jours après leur victoire en match amical face au Brésil, l’ancien joueur du FC Metz ou encore de West Ham United a fait part de son sentiment et de la fin de son aventure vis-à-vis de l’équipe d’Aliou Cissé, au cours d’un entretien avec Pulse Senegal.

« Il y a des garçons talentueux en Equipe Nationale. Mais ça me dérange que la sélection tourne tout le temps avec de nouveaux joueurs. Aujourd’hui, le Sénégal dispose d’un bon potentiel et n’a plus besoin des services de Diaf (Diafra Sakho). Même si je pouvais encore aider dans beaucoup de domaines, j’ai envie de faire autre chose dans ma carrière. Les victoires du Sénégal ? C’est bien. Ça démontre que les autres sont en train de poursuivre ce qu’on a commencé », a déclaré l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

Avant de poursuivre : « Si l’équipe fonctionne bien aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu une bonne génération qui était là hier, comme celle de 2002. Les nouvelles arrivées en Equipe Nationale ? Je ne vais pas me mentir. Ça fait longtemps que je n’ai pas suivi un match de la sélection du Sénégal. Mise à part mes anciens coéquipiers, en vérité, je ne connais pas beaucoup d’entre eux. Je ne sais même pas dans quels clubs ils évoluent. En Equipe Nationale ? On doit sélectionner les meilleurs joueurs dans leur championnat ».

wiwsport.com