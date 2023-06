À ne surtout pas manquer ! Six mois après l’échec de son transfert avorté à Bournemouth, Nicolas Jackson s’apprête à vivre un nouveau moment charnière dans sa jeune carrière. L’attaquant sénégalais de 22 ans est sur le point de s’engager avec Chelsea. Mais une signature chez les Blues pour le joueur de Villarreal passe, cette fois-ci, par réussir sa visite médicale.

Alors qu’il devait rejoindre Bournemouth l’hiver dernier, l’ancien joueur du Casa Sports avait échoué à cette épreuve, revenant donc chez les Sous-Marin Jaune. Ce dimanche 25 juin sera alors déterminant pour celui qui devrait signer un contrat long terme (plus de 5 ou 6 ans) en échange d’u peu plus de 35 millions d’euros qui iront dans les caisses de Villarreal.

🚨 Nicolas Jackson is in London and set to have his Chelsea medical on Sunday. #cfc

[@SkySports] pic.twitter.com/0FwmksEfrp

— Williams ©️ (@CFCNewsReport) June 24, 2023