Balla Gaye 2 a fait savoir qu’il compte honorer son contrat et livrer son troisième combat contre Eumeu Sène après son rétablissement qu’il espère pour bientôt.

Invité sur Bantamba TV, Balla Gaye 2 n’a pas voulu en dire plus sur la nature exacte de sa blessure qui a motivé le renvoi de son combat contre Eumeu Sène initialement prévu ce 30 juillet. Mais le lion de Guédiawaye a annoncé son voyage à l’étranger avant un retour au pays pour en découdre avec le Tay Shinger la saison prochaine.

« Lors du drapeau du chef de l’État j’ai pas pu faire correctement mon chorégraphe parce que j’étais blessé. Les gens ne le savaient pas mais j’étais blessé et je faisais semblant de faire une prestation. Je ne vais pas vous dire exactement devant les téléspectateurs où je me suis blessé mais sachez que je suis effectivement blessé (…) Je ne pense pas que ma convalescence va durer longtemps. Je vais revenir très vite. Après la fête de la Tabaski (Eid el kebir), je vais voyager pour préparer mon combat. Je suis toujours sous contrat et ni mon adversaire, ni moi ne voulons rester un an sans lutter » a t’il déclaré.

Wiwsport.com