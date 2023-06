Le sélectionneur de l’équipe féminine de rugby à VII a dévoilé mercredi la liste des 12 joueuses devant participer à la pré-qualification des JO de Paris 2024, prévue du 1er au 2 juillet en Zambie.

Capitaine des Lionnes, Fatoumata Bah affirme qu’elles ont la chance de remporter le tournoi. L’équipe nationale de rugby à VII était en regroupement depuis presque trois mois. Mercredi dernier, le sélectionneur national El Hadji Omar Cissé a publié la liste des 12 joueurs qui vont prendre part au tournoi pré-qualificatif pour les JO de Paris 2024, prévu du 1er au 2 juillet en Zambie. « Les joueuses se sont bien préparées pour ce tournoi. Sur le plan physique et mental, on a très bien préparé ce tournoi. Nous avons aussi un très bon groupe », confie la capitaine des lionnes, Fatoumata Bah.

Selon la sociétaire de Jambars, l’objectif est de remporter leurs trois matchs. Elle confirme : « Nous avons vraiment la chance de faire partie des trois premières sur cette compétition. L’objectif est qu’on gagne tous nos matchs et se qualifier ». Le Sénégal partage la poule A avec l’Egypte, la Zambie et l’Algérie. Fatoumata Bah d’indiquer : « On fait partie des favoris. Mais, c’est un grand tournoi et les adversaires aussi se préparent. Les objectifs sont les mêmes mais seule la Zambie peut vraiment nous poser des problèmes ».

wiwsport.com avec Stades