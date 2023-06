L’équipe nationale féminine de Basketball est en regroupement à Dakar Arena et au stadium Marius Ndiaye depuis ce mercredi 21 juin. Parmi les néophytes, Cierra Janay Dillard est revenue sur l’adaptation auprès de ses coéquipières et sa nouvelle vie au Sénégal.

Nouvellement convoquée par Moustapha Gaye, l’Américaine Cierra Janay Dillard, naturalisée sénégalaise, découvre pour la première fois la tanière et le pays. Déjà bien intégrée par ses coéquipières sur et en dehors du terrain d’entrainement, en lui apprenant la langue wolof et celle française, la meneuse de 27 ans salue l’accueil qu’elle a reçu.

Dans un groupe composé de pas mal d’anciennes, les nouvelles comme Cierra ne manquent pas de guide comme Aya Traoré (39 ans, championne d’Afrique 2009 et 2015) et Fatou Dieng (39 ans, championne d’Afrique 2009 et 2015). « J’apprends d’elles car je sais qu’elles ont réussi beaucoup de bonnes choses avec cette sélection. J’ai beaucoup à tirer de leurs expériences et de leurs conseils pas seulement pour la compétition mais aussi pour ma carrière. C’est un privilège et un honneur pour moi d’apprendre à côté d’elles », affirme-t-elle.

