Si dans la nuit de jeudi à vendredi, tous les yeux étaient rivés sur le phénomène français Victor Wembanyama drafté en première position par les Spurs, un autre jeune basketteur s’est aussi frayé un chemin pour atteindre la prestigieuse league américaine, la NBA. Il s’agit du jeune meneur arrière de 19 ans Sidy Cissoko, fils d’un certain Yakia Cissoko, membre de l’équipe de basket-ball du Sénégal aux Jeux olympiques de Moscou 1980.

Évoluant chez les G-League Ignite la saison dernière, l’ancien joueur de Saskia Baskonia a été drafté à la 44e position par Sans Antonio Spurs. Toutefois avec cette position (au delà de la 30e place), Sidy Cissoko devra batailler fort pour rejoindre l’ex club de la légende Tony Parker.

With the 44th pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Sidy Cissoko! #NBADraft | @Ticketmaster pic.twitter.com/drumOsa0M0

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023