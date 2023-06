Le Sénégal vient de disposer du Chili pour le compte des demi-finales de football des Mondiaux Special Olympics de Berlin. Les Lions ont renversé les Sud-américains sur le score de 3 buts à 2.

Leur équipe était l’une des plus attendues dans ces Jeux Mondiaux 2023. La section football du Special Olympics Sénégal s’illustre depuis le début de la compétition par une série de victoires qui a fini de faire la sensation à Berlin. Après une phase de groupe maîtrise avec notamment une victoire sur le Taïwan (5-0).

Menés au score à la mi-temps, les Lions ont été plus réalistes et plus convaincants en deuxième période et sont revenus au score avant de prendre l’avantage dans cette rencontre de demi-finale. Le Sénégal est donc qualifié en finale de sa division qui se jouera ce samedi. Pour rappel, le Sénégal avait battu le Paraguay en phase de groupe sur le score de 7 buts à 0.

wiwsport.com