Parce que Israël ne sera pas au rendez-vous ! Quelques semaines après avoir retiré l’organisation de la Coupe du Monde U20 à l’Indonésie, qui ne voulait pas accueillir l’équipe israélienne sur ses terres, la FIFA a réussi à trouver le bon moyen de se faire pardonner. En effet, l’instance faitière du football mondial a décidé d’attribuer à l’Indonésie l’organisation du prochain Mondial U17.

Ce rendez-vous mondial du foot cadet devait initialement avoir lieu au Pérou, du 10 novembre au 2 décembre 2023. Mais étant « l’incapacité à tenir ses engagements dans la préparation des infrastructures indispensables à la bonne tenue de l’épreuve », le pays de Paolo Guerrero s’était alors vu retirer l’organisation. À noter que le Sénégal, champion d’Afrique, sera bien présent en Indonésie.

This year’s #U17WC will be held in Indonesia! 🇮🇩 pic.twitter.com/wPNRjCowFr

— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2023