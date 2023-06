Dans quelques jours, Edouard Mendy pourra être comptés parmi les stars du football mondial qui auront rejoint en premier la Ligue de football saoudienne. Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’golo Kanté, c’est au tour du meilleur gardien FIFA THE BEST 2022, de rejoindre un club de l’Arabie Saoudite, en l’occurrence Al Ahli.

Le champion d’Afrique va quitter Chelsea cet été pour se relancer après sa saison décevante. Pisté par l’AS Monaco, le Napoli ou encore la Juventus, Edou a choisi de rejoindre un championnat hors de l’Europe pour poursuivre sa carrière. Un contrat de 3 ans l’attend à Al Ahli après l’accord total entre les différentes parties. D’ailleurs, la visite médicale de l’ancien rennais est prévue lundi et les contrats sont en train d’être revus en vue de la signature.

