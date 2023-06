Le vent de l’assaut saoudien n’emportera pas Sadio Mané cet été ! C’est en tout cas la tendance actuelle, à l’en croire les informations de Bild de ce vendredi. Comme annoncé il y a quelques jours par la presse allemande, l’attaquant sénégalais a pris la ferme décision d’honorer son contrat avec le Bayern Munich.

Pourtant, hier jeudi, nous vous révélions l’intérêt d’Al-Nassr qui a fait du Ballon d’Or africain sa nouvelle priorité dans ce mercato. Les sources faisaient état même d’une première offre imminente du club saoudien au champion d’Allemagne pour Sadio Mané. Les prochains nous dirons plus sur ce dossier où la position du Bayern Munich est encore inconnue.

