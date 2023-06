Quelques semaines après son départ définitif du Stade Rennais, Andy Diouf pourrait déjà quitter le FC Bâle pour revenir en Ligue 1. L’OM et Lens seraient intéressés à ses services.

La Ligue 1 française n’a pas dit son dernier mot sur Andy Diouf. Envoyé en prêt par le Stade de Rennais au FC Bâle l’été dernier, le milieu de terrain franco-sénégalais a réalisé une grosse saison avec les Rhénans en disputant 57 matchs, marquant trois buts et délivrant sept passes décisives. Ces performances ont convaincu les dirigeants du club suisse qui ont décidé de lever leur option d’achat, en signant le joueur jusqu’en juin 2025.

Néanmoins, l’ancien Rennais pourrait déjà quitter Bâle pour revenir en France. En effet, d’après les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille et le RC Lens se seraient positionnés pour s’attacher les services du joueur de 20 ans. Les Sang et Or auraient même passé à l’attaque en dégainant une première offre. La valeur du joueur, recruté par Bâle contre 5,5 millions d’euros, est estimée à 8 millions d’euros durant ce marché d’été.

🔄L’OM s’est positionné sur le dossier Andy Diouf (20 ans) ces derniers jours.

Lens est également intéressé et a entamé les discussions. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/RqffrJc797 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 23, 2023

wiwsport.com