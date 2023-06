C’est quasi fait pour Cher Ndour (4 buts et 1 passe décisive en 34 matchs) qui va venir renforcer l’effectif du PSG. Libre de tout contrat après la fin de son bail avec le Benfica Lisbonne, le sénégalo-italien a donné son accord pour rejoindre le champion de France en titre a annoncé le journaliste Fabrizio Romano. Approché par plusieurs clubs européens, Cher Ndour a donc cédé aux sirènes du club de la capitale. Celui qui a fait ses débuts professionnels cette saison avec le club lisboète est allé au bras de fer avec ses dirigeants en refusant de prolonger son contrat.

Le natif de Brescia va ainsi quitter le mythique et célèbre club portugais qui a fini champion de Liga Nos 2023 pour rejoindre l’une des plus grandes écuries européennes en plein rajeunissement après les départs de Sergio Ramos et de Lionel Messi. L’annonce officielle de son transfert ne saurait tarder à ajouté Fabrizio Romano.

Cher Ndour to Paris Saint-Germain, here we go! Decision made on player side, he will sign for PSG as a free agent from Benfica. 🚨🔴🔵🇮🇹 #PSG

2004 talented midfielder will complete his move to PSG soon, waiting on the details and then final steps.

Exclusive story confirmed. ✅ pic.twitter.com/yV7H2zsVVk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023