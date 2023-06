On se rapproche de l’officialisation du transfert de Nicolas Jackson à Chelsea en provenance de Villarreal. Les deux clubs sont parvenus à un accord ce vendredi notamment sur le montant de l’opération et le mode de paiement.

Le dénouement est proche dans le dossier Nicolas Jackson ! Alors que le joueur et les Blues avaient convenu aux détails du contrat, les deux clubs n’étaient pas d’accord sur la formule de paiement de la clause libératoire levée par Chelsea. Le club anglais voulait payer le montant par un échelonnement, un mode qui ne convenaient pas Espagnols.

Finalement, les Blues et Villarreal se sont entendus autour d’une somme un peu supérieure à 35 M€ (montant de la clause libératoire), mais avec une meilleure formule de paiement selon Fabrizio Romano. Accord total donc entre Chelsea et Villarreal autour du transfert de Nicolas Jackson. La visite médicale est programmée pour l’international sénégalais !

Excl: Chelsea have finally reached full agreement to sign Nicolas Jackson, here we go! 🚨🔵🇸🇳 #CFC

Understand Villarreal accepted Chelsea to pay just bit more than €35m release clause but better payment terms using installments.

Medical being scheduled, personal terms agreed. pic.twitter.com/5fXQvWXIEf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023