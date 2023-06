À l’approche de la fin de la saison de la Ligue sénégalaise de football, les enjeux sont particulièrement élevés. Trois équipes se battent pour la première place du classement et chaque match peut faire la différence. La 23ème journée s’annonce donc cruciale pour l’issue du championnat. En revanche, pour le CNEPS, la situation est alarmante.

La Ligue 1 se poursuit avec la 23ème journée qui sera disputée ce samedi et dimanche sur les différents terrains. Génération Foot est sur une lancée exceptionnelle de dix victoires en autant de sorties en championnat, et est plus que jamais un candidat sérieux au titre. Le club de Déni Birame Ndao va tenter ce dimanche de continuer à surfer sur cette dynamique de succès. Sur sa pelouse, à Djibril Wade, il rencontrera l’Us Gorée à partir de 17 heures. Les Insulaires, qui ont obtenu un match nul (2-2) contre la lanterne rouge le CNEPS, essayeront de contrarier les plans des coéquipiers de Jean Louis Barthelemy Diouf.

Pendant ce temps, au stade Ibrahima Boye, se jouera le choc de cette journée opposant le Guediawaye FC à Teungeuth. Ces deux équipes ont toutes les deux perdu leurs précédents matchs. Bien que les joueurs de Cheikh Gueye soient désormais hors course pour le sacre de cette année, ils voudraient bien se relever après leur défaite lors de la journée précédente contre le Casa Sport (2-0). En face, les Crabes pourront compter sur leur public pour renouer avec la victoire.

L’AS Pikine va se déplacer au stade de Mbour pour affronter les Mbourois dimanche prochain. Les deux équipes occupent respectivement la 10e et la 11e place du classement et chercheront à éviter la zone de relégation. L’AS Pikine a perdu son dernier match, tandis que le stade de Mbour est revenu de Saint-Louis avec un match nul. L’objectif pour les deux équipes sera de prendre les trois points pour assurer le maintien.

Le CNEPS, actuellement dernier du classement, doit affronter Diambars de Saly, qui se trouve à la deuxième place. Si les Salyciens veulent maintenir la pression sur le leader, Génération Foot, une défaite des Thiessois et une victoire de leur concurrent direct, l’AS Douanes, les reléguera officiellement.

L’autre rencontre qui devait se jouer ce dimanche opposant le Casa Sports à Teungueth contre le Jaraaf de Dakar a été reportée à une date ultérieure. La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a justifié ce report en raison du contexte politique et sécuritaire instable ainsi que des incertitudes persistantes.

Les deux autres matchs de cette 23e journée se joueront le samedi. À 17 heures, la Sonacos de Diourbel accueillera la Linguère de Saint-Louis. Avec seulement 18 points au compteur, les Sambas Lingueres sont condamnés à gagner sous peine de s’enfoncer vers la Ligue 2. Dans le même temps, l’AS Douanes affrontera Dakar Sacré-Cœur. Avec seulement un point de plus que la zone de relégation, les Douaniers devront également éviter la défaite pour ne pas se retrouver dans une position précaire.

