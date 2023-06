À l’occasion de sa séance tenue en visioconférence depuis le Siège de la FIFA, le Conseil de l’instance a décidé à l’unanimité d’attribuer aux États-Unis les droits d’organisation de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui mettra aux prises 32 équipes en 2025.

La procédure de sélection a tenu compte notamment des exigences en matière d’infrastructures et de services, ainsi que de grands objectifs stratégiques pour la compétition. Cette décision s’est notamment appuyée, selon la FIFA, sur l’expérience avérée des États-Unis dans l’organisation d’événements internationaux, ainsi que sur l’opportunité pour l’instance mondiale de maximiser les synergies en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Si celles-ci bénéficieront aux deux compétitions, elles permettront surtout de favoriser le développement du football en Amérique du Nord.

À présent, la FIFA va s’entretenir avec les parties prenantes concernées afin d’arrêter les dates, les sites et le calendrier de cette compétition remaniée. « La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 constituera la compétition phare du football masculin de clubs professionnel à l’échelle mondiale. Grâce à l’existence des principales infrastructures requises et à un intérêt local important, les États-Unis étaient le candidat idéal pour accueillir cette épreuve sous sa nouvelle forme », a expliqué Gianni Infantino, Président de la FIFA. « Parmi les équipes déjà qualifiées figurent certains des meilleurs clubs du monde. Des supporters du monde entier vont se rendre aux États-Unis avec leur passion et leur énergie pour vivre une édition qui constituera un tournant dans notre vision consistant à rendre le football véritablement mondial », a-t-il poursuivi.

La répartition des places par confédération et les principes-clés de sélection des équipes ont été validés par le Conseil de la FIFA plus tôt cette année.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup 🗞️👉 https://t.co/nIZl1XwXmd pic.twitter.com/H4zrdsbqu7 — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2023

