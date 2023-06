Grand artisan de la prestigieuse victoire du Sénégal en amical face au Brésil mardi (4-2), Aliou Cissé garde l’élan face aux nations non-africaines depuis qu’il dirige les Lions.

Alors que la trêve internationale s’est terminée ce mardi 20 juin par le très beau succès des Lions face au Brésil en amical (4-2), à Lisbonne, quelques jours après leur match nul face au Bénin (1-1) en qualifications pour la CAN 2023, l’heure est au bilan dans La Tanière, cette fois-ci avec Aliou Cissé. Ancien défenseur et capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal, c’est sur le banc que l’homme aux dreadlocks fait désormais parler de lui.

Un bilan favorable mais des revers qui font mal face aux nations non-africaines

Depuis sa nomination en mars 2015, Aliou Cissé aura eu l’occasion d’affronter à quelques reprises des équipes qui ne sont pas africaines. Et au-delà d’avoir surtout emmené les Lions pour la première fois au sommet du football africain en remportant la Coupe d’Afrique des Nations en février 2022, au Cameroun, le patron de La Tanière présente un bilan assez favorable face aux nations européennes, asiatiques ou américaines.

Sur16 matchs, l’équipe d’Aliou Cissé présente un bilan d’invincibilité de 75%. Toutefois, le technicien de 47 ans aura vécu des moments peu glorieux face à des nations non-africaines, en concédant quatre matchs nuls, et six défaites, dont quelques-unes marquantes. Lors de la Coupe du Monde 2018, en Russie, les Lions ont été éliminés en phase de groupes dans les ultimes instants, en concédant un revers contre la Colombie (0-1).

Cette rencontre fut cruciale pour la suite de la compétition pour les Lions, dont un match nul suffisait pour se hisser en huitièmes de finale. Une nouvelle fois en Coupe du Monde, celle au Qatar, le Sénégal d’Aliou Cissé, qui venait de battre le Qatar (3-1) puis l’Equateur pour se qualifier au tour suivant, n’aura pas réussi à faire le poids en huitièmes, étant nettement surclassés (0-3) et éliminés par les Three Lions de l’Angleterre.

21 buts marqués, 18 encaissés

En dehors de certains revers cruels et à la fois sans contestation, Aliou Cissé et sa bande ont également réussi à glaner des succès prestigieux contre des Européens, des Asiatiques et des Américains. Si cette victoire (4-2) contre le Brésil restera gravée à jamais dans les mémoires, plusieurs Sénégalais se rappelleront pendant longtemps du 2-0 ou du 2-1 infligés à la Corée du Sud puis à la Pologne peu avant et au début du mondial russe.

Généralement, les rencontres du Sénégal en dehors du Continent africain ont été ouvertes, et des buts il y en a eu. Sans pour autant prôner un jeu ultra-offensif, les hommes d’Aliou Cissé ont inscrits 21 buts entre leur match contre Ouzbékistan et celui contre le Brésil. C’est un peu plus d’un but par match, ce qui n’est pas du tout à minimiser. Sur la défensive, 18 buts ont été concédés par les Lions, l’Angleterre étant l’équipe qui a le plus brillé.

Les matchs d’Aliou Cissé face à des nations non-africaines (16 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 4 défaites)

En matchs amicaux

Ouzbékistan 1-1 Sénégal

Bosnie-Herzégovine 0-0 Sénégal

Luxembourg 0-0 Sénégal

Croatie 2-1 Sénégal

Corée du Sud 0-2 Sénégal

Brésil 1-1 Sénégal

Bolivie 0-2 Sénégal

Iran 1-1 Sénégal

Brésil 2-4 Sénégal

En Coupe du Monde

Pologne 1-2 Sénégal

Japon 2-2 Sénégal

Colombie 1-0 Sénégal

Pays-Bas 2-0 Sénégal

Qatar 1-3 Sénégal

Equateur 1-2 Sénégal

Angleterre 3-0 Sénégal

