Séparés d’un point au classement, le Far de Rabat et le Wydad Athletic club se disputent le titre ce vendredi à l’occasion de la dernière journée du championnat de première division marocaine (Botola Pro).

Qui sera sacré champion du Maroc 2023 entre Bouly Junior Sambou du Wydad de Casablanca et Bakary Mane des Far de Rabat ? Les deux compatriotes sénégalais vont avec leurs clubs respectifs s’affronter à distance pour le titre dans cette 30e et dernière journée du championnat ce vendredi. Champion en titre avec le WAC, l’ancien attaquant du Jaraaf et son équipe comptent 64 points et sont 2e du classement à une longueur derrière Far de Rabat qui occupe la première place (65 points).

Bouly Junior se déplace à Fès pour affronter le neuvième du classement Magrheb (19 H GMT) tandis que Bakary va recevoir Ir Tanger (14e). Notons par ailleurs que dans le même temps, le champion d’Afrique Mamadou Lamine Camara affrontera avec le RS Berkane, le Chabab.

