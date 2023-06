Le Sénégal tentera de franchir le cap historique d’une finale en Coupe du Monde de Beach Soccer dans un peu plus de sept mois. En effet, le prochain Mondial de football de plage, la douzième édition, aura lieu du 15 au 25 février 2024, aux Emirats arabes unis. C’est en tout cas ce qu’a annoncé vendredi le conseil de la FIFA.

Initialement prévu pour l’automne 2023, soit du 16 au 26 novembre, la compétition a finalement était décalée, sans que l’instance faitière du football mondial ne donne des raisons. Quatrième lors de la dernière édition en Russie, le Sénégal, septuple champion d’Afrique, s’attend sans doute à vivre plus historique à Dubaï.

En plus du Sénégal et des Emirats arabes unis, l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Égypte, l’Iran, le Japon, le Mexique, Oman et les États-Unis ont déjà obtenu leur billet pour le tournoi. Ces onze nations seront seront rejointes par quatre équipes européennes et un représentant venant du Continent de l’Océanie.

The dates for the #BeachSoccerWC, which will be held in the United Arab Emirates, have been moved to 15-25 February 2024. 🇦🇪 pic.twitter.com/BRrf7khqCb

— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2023