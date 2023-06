En période préparatoire de l’Afrobasket féminine 2023, les joueuses sénégalaises et le staff technique est en regroupement. Interrogée par la presse, la meneuse Fatou Dieng est revenue sur l’importance de ces retrouvailles avant compétition.

La sélection sénégalaise féminine de basketball est en regroupement depuis le mercredi 21 juin pour sa deuxième phase de préparation en marge de l’Afrobasket 2023 (28 juillet au 6 août à Kigali). Les 19 joueuses convoquées par Moustapha Gaye s’entrainent à Dakar Arena et au stadium Marius Ndiaye pour retrouver la forme avant d’entamer les autres échéances afin d’être prêt pour la compétition.

De retour dans le groupe des Lionnes après une absence de 6 ans, Fatou Dieng (39 ans) est revenue sur la vie de groupe et l’unisson autour d’un même objectif. Elle estime que pour cela, il est important de jouer des matches et de mettre en pratique ce qu’elles réalisent à l’entrainement. « C’est vrai qu’on s’entraine et on court, c’est bien mais il va falloir se jauger durant les matches. Ce sont des matches qui peuvent nous aider à avoir le rythme. C’est en jouant qu’on progresse et c’est surtout en jouant qu’on parvient à mieux s’entendre sur le terrain », déclare-t-elle.

Après la fin de cette deuxième phase, l’équipe dirigée par l’ancien coach de l’ASC Ville de Dakar va jouer des tournois aux Etats-Unis, toujours dans le cadre de la préparation de cette Afrobasket. une compétition que le Sénégal n’a plus remporté depuis 2015.

