Les huitièmes de finale de Coupe du Sénégal se sont clôturés ce jeudi avec la qualification des équipes favorites pour le prochain tour.

À l’exception du match entre AS Pikine et Jaraaf (reporté à une date ultérieure), tous les résultats des huitièmes de finale sont connus. Les formations de Ligue 1 se sont très bien comportées en décrochant leurs qualifications pour les quarts de finale. C’est le cas notamment de Guédiawaye FC qui s’est défait de la Jeanne d’Arc (0-2) grâce à un doublé de son avant centre Cheikh Ibra Diouf. À l’extérieur, le Casa Sports a dû s’employer pour éliminer l’US Ouakam aux tirs au but (5-6) après un match qui s’est fini sur le score d’un but partout.

Dernier de Ligue 1, le Cneps Excellence a battu l’US Rail (2-0) tout comme le Stade de Mbour qui a échappé au piège Don Bosco (2-1).

Le duel qui opposait les deux clubs de Ligue 2 a tourné à l’avantage d’Amitié FC. Les verts et blanc se sont imposés 1-3 face à Jamono Fatick. Sur sa pelouse du stade Ngalandou Diouf, l’Ajel de Rufisque a marqué les esprits avec un succès retentissant 4-0 devant l’UCST Port.

Résultats 8es de finale de Coupe du Sénégal :

Jamono Fatick / Amitié FC 1-3

Ouakam / Casa Sports 1-1 (5-6 aux tirs au but)

Stade de Mbour / Don Bosco 2-1

CNPES Excellence / US Rail 2-0

HLM de Dakar / Lusitana 1-0

AJEL de Rufisque / Port 4-0

Jeanne D’Arc / Guédiawaye FC 0-2

AS Pikine / Jaraaf (reporté).

