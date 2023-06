Prêté avec option d’achat à Villarreal l’été dernier, le défenseur sénégalais a fait ses adieux au club espagnol sur les réseaux sociaux.

Arrivé en août de l’année dernière en provenance du Los Angeles FC, le défenseur international U23 sénégalais Mamadou Ibra Mbacké Fall ne restera pas à Villarreal, malgré l’option d’achat qui figurait sur son contrat de prêt avec le Sous-Marin Jaune. Pourtant, le joueur de 20 ans a bien réussi à s’imposer en Espagne, plus particulièrement dans le Championnat de D2 avec l’équipe filiale.

L’ancien pensionnaire de Montverde Academy a participé à 25 matchs et marqué trois buts dans LaLiga SmartBank. Il a même parfois été appelé en équipe première, avec laquelle il a disputé un match de LaLiga et un autre en Coupe du Roi. « Merci Cantera Grogueta (l’équipe B) et Villarreal ! Ce fut une aventure incroyable », a publié le joueur sur ses réseaux pour remercier le club espagnol.

Ainsi donc, Mbacké Fall devra repartir chez le Champion de Major League Soccer (MLS), le Los Angeles FC. Toutefois, même si les supporters de la franchise américaine aimeraient le voir rester dans l’effectif du LAFC, le défenseur central pourrait bien rester en Europe où il ne devrait pas manquer de prétendants. À noter qu’il a joué un total de 36 matchs et marqué 6 buts avec le Los Angeles FC.

Mamadou Fall anunció que dejará el Villarreal tras su temporada cedido por LAFC. #LAFC Mbacke is back 🇸🇳 pic.twitter.com/vwKVyv1crx — LAFC Uruguay 🇺🇾 (@lafcuy) June 22, 2023

