Face aux rumeurs liant son joueur à Beşiktaş, l’agent de Keïta Baldé a été très clair au sujet de l’avenir du Sénégalais.

Arrivé libre l’été dernier, Keïta Baldé Diao a connu une première saison pour le moins compliquée avec le Spartak Moscou. Suspendu pour violation antidopage et absent des terrains pendant près de six mois, l’attaquant sénégalais (28 ans, 40 sélections, 6 buts) a dû attendre la fin de saison pour marquer quatre buts et délivrer une passe décisive en 16 matchs toutes compétitions confondues.

Pour ce mercato estival, l’ancien joueur de l’AS Monaco semble garder une cote en Turquie, où Beşiktaş s’intéresserait à lui, d’après certains médias turcs. Mais cette rumeur a vite été éteinte par l’agent du joueur. « Keïta Baldé est heureux au Spartak. Personne de Beşiktaş ne m’a contacté, donc il n’ira nulle part », a clarifié Federico Pastorello. Pas besoin de faire la traduction en turque.

wiwsport.com