L’entraîneur Ugo Klingor, deuxième entraîneur du NK Kustosija, a expliqué à ‘’Què t’hi Jugues !’’ quel genre de joueur est Mikayil Faye, le défenseur central sénégalais que le Barça a signé en provenance du club croate.

Le désormais ex-coach de Mikayil Ngor Faye s’est exprimé sur le transfert de son joueur qu’il a, visiblement, suivi de près. Sur un entretien accordé à Què t’hi Jugues, le technicien croate n’a pas tari d’éloges pour son ancien protégé. « Faye est un joueur exceptionnel et un beau projet pour le Barça », a-t-il reconnu. L’entraîneur l’a défini comme « un joueur très dominant, explosif et très puissant. Techniquement, il a un très bon niveau. Ses connaissances tactiques sont excellentes et venir dans un club comme le Barça le placera à un autre niveau », a-t-il expliqué.

Ugo Klingor a assuré que Mikayil Faye est « un joueur avec une bonne connaissance du jeu et qui lit très bien les jeux », et a affirmé qu’il n’avait jamais vu un joueur avoir une aussi bonne lecture du jeu auparavant. L’entraîneur de Kustosija a déclaré que ces qualités « lui permettent d’anticiper souvent » et que « les interceptions qu’il réalise sont incroyables ». Le deuxième entraîneur du club de Mikayil Faye considère jusque-là, l’aspect le plus remarquable du défenseur central est l’exécution technique, le sang-froid et la prise de décision sous pression et dans des situations compromettantes, en particulier dans sa propre surface.

Au lieu de cela, il a également étudié le nouveau défenseur central du Barça, car il estime « que Mikayil devrait davantage profiter dans les situations de 1 contre 1, car il peut être très dominant dans ce domaine ». « C’est plus explosif et puissant que Gvardiol ! ». Klingor a également entraîné Jovsko Gvardiol à l’académie des jeunes du Dinamo Zagreb, la révélation centrale de la Coupe du monde au Qatar. « Si on les compare au même âge, je dirais que Mikayil est plus explosif et puissant que Gvardiol. Son snatch est meilleur. Je pense aussi que Mikayil est techniquement meilleur et a encore plus de capacité de tir. Mais il faut garder à l’esprit que nous le comparons à Gvardiol, l’un des meilleurs défenseurs du moment ».

Cependant, le technicien croate a assuré que « si je devais choisir un joueur maintenant, je choisirais Mikail, car c’est l’un des meilleurs footballeurs que je n’ai jamais entraînés, et regardez, j’ai entraîné Zagreb pendant 11 ans avec de nombreux internationaux pour l’équipe nationale », s’est souvenu. « Faye est un monstre du football, je pense que le Barça a signé une future star », a-t-il conclu.

wiwsport.com avec Cadena Ser