En fin de contrat en juin 2024, Lamine Gueye pourrait rompre son engagement avec le FC Metz plus tôt que prévu. Ce joueur formé à Génération Foot suscite l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Suisse et en France.

Auteur de trois buts et trois passes décisives sous les couleurs de Metz cette saison, toutes compétitions confondues, l’attaquant sénégalais, qui a notamment participé à la montée de son équipe en Ligue 1 française, ne semble pas être insensible aux autres clubs. En effet, selon les informations de CultureGrenat, le natif de Mbour, qui a commencé à jouer au football dans sa ville natale avant de rejoindre Génération Foot, un club partenaire du FC Metz connu pour avoir formé de nombreux joueurs talentueux, est très courtisé en France mais également en Suisse. Les clubs intéressés par Lamine Camara ne sont pas précisés, mais il pourrait être tenté par un nouveau défi après son séjour en France.

En 2018, le joueur âgé de 25 ans a été prêté au Pau FC (National) pour deux saisons, au cours desquelles il a marqué 24 buts lors de 53 matchs, contribuant ainsi à la promotion de l’équipe en Ligue 2. En tant qu’attaquant polyvalent et ailier, Lamine Gueye a été recruté par le FC Metz (Ligue 1) à l’été 2020. Dans l’élite, il a disputé 40 matchs au cours d’une saison et demie, marquant 3 buts et réalisant 6 passes décisives.