Youssouph Dabo sait comment concurrencer les Young Africans et le Simba Sporting Club. Il y a un peu moins de deux mois, le technicien sénégalais de 43 ans était nommé nouvel entraîneur de l’Azam FC. Un challenge pour le moins attrayant pour l’ancien coach du Teungueth FC et du Jaraaf, d’autant que le club tanzanien, 3e de son championnat, est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe CAF.

Ainsi, pour maintenir le cap, coach Dabo s’attend à avoir du renfort durant ce mercato estival. Et d’ailleurs, ses dirigeants semblent avoir trouvé la première bonne pioche pour satisfaire leur nouvel entraîneur. Selon des informations en provenance de la Tanzanie, l’Azam FC aurait mis la main sur un ancien joueur… de Youssouph Dabo. Il s’agirait précisément de savoir Cheikh Tidiane Sidibé (24 ans).

Appartenant au Teungueth FC depuis deux saisons, le latéral gauche international sénégalais, vainqueur du dernier Championnat d’Afrique des Nations, serait sur le point de parapher un contrat d’une durée de trois ans en faveur des Tigres. Ce serait clairement une recrue de choix pour Dabo puisque qu’il a travaillé avec l’ancien joueur du Jaraaf et de Génération durant magnifique passage du côté du TFC.

