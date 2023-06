Après les dossiers de ses compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, Sadio Mané serait l’objectif de la Ligue saoudienne cet été. Selon le journaliste, Ekrem Konur, Al-Nassr préparerait une première offre pour le Ballon d’Or africain de 31 ans. L’attaquant du Bayern Munich intéresserait le club de Cristiano Ronaldo.

Un intérêt saoudien à surveiller puisque, la semaine dernière, la presse allemande révélait la décision de Mané de rester au Bayern, au moins jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024. Et les éventuels transferts de Mendy et Koulibaly pourraient changer la donne chez le 2e au Ballon d’Or France football 2022 qui a aussi des touches en Angleterre.

Toutefois, la direction bavaroise, tentée de faire venir un attaquant cet été, pourrait pousser l’international sénégalais à la sortie moyennant une belle somme venant des Saoudiens. C’est un dossier à suivre dans les prochaines heures.

