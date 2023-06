Même s’il reste éloigné de l’enceinte depuis sa nette victoire contre Abdou Diouf en 2021, Gris 2 de l’écurie Fass-Ndakaru ne désespère pas de renouer avec la compétition. Pour son retour, il a trois adversaires dans son viseur : Franc, Reug-Reug ou Gouye Gui.

Pensionnaire de l’écurie Fass-Ndakaru, Gris 2 s’était rectifié de très fort bonne manière de sa première défaite concédée contre Reug-Reug : “Je ne peux pas oublier cette défaite. Si je peine à avoir un combat, c’est à cause de cette défaite”. Un premier revers dans l’arène intervenu le 15 juin 2019 à l’Arène nationale. Face à la Foudre de Thiaroye, Gris 2 a été tout simplement inexistant, méconnaissable pour d’autres. Avec un poids de 140 kg, il n’a pas eu la vivacité nécessaire pour faire face aux assauts répétés de Reug-Reug.

Deux ans après cette terrible désillusion, Gris 2 s’est rectifié en venant à bout d’un faible Abdou Diouf. Le Géant du Walo n’avait opposé aucune résistance pour s’affaler à terre. Huit mois après cette victoire qui l’a remis en selle, Gris 2 attend un autre adversaire mais qui tarde à venir : “j’ai bon espoir qu’un promoteur fiable va frapper à ma porte pour me proposer un adversaire. Il y a certains qui me contactent mais pour dire vrai, il n’y a rien de concret. Rien que des propositions pas plus, ils ne reviennent même”, informe le frère de Gris Bordeaux, leader de l’écurie Fass-Ndakaru.

N’empêche, Gris 2 ne désespère pas de décrocher un combat avant la fin de la saison : “j’ai espoir que je vais avoir un combat. Dieu est grand. Mais mon plus beau souhait, c’est d’affronter Franc. Il sort d’une victoire contre Reug-Reug donc on peut se frotter. Je peux aussi en découdre avec Reug-Reug. Il m’avait battu et il sort d’une défaite. Même s’il va affronter pour sa prochaine sortie Bombardier, je lui réclame ma revanche. Il y a aussi Gouye Gui. Notre combat est dans l’ordre normal des choses. Il n’a pas d’adversaire donc notre combat est normal. C’est une demande sociale. Il n’a qu’à me tendre la perche. C’est un champion qui a fait ses preuves et tous les lutteurs rêvent de le croiser”, tonne Gris 2, qui piaffe d’impatience d’enfiler pour la 11ième fois son nguimb.

wiwsport.com avec Sunu Lamb