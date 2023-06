Le Sénégal s’est offert le scalp du Brésil en amical mardi (4-2), après une grosse prestation solidaire, marquée notamment par un doublé de Sadio Mané. Dans les vestiaires de l’Estádio José Alvalade après la rencontre, l’attaquant du Bayern Munich a tenu un discours très fort, tourné vers la prochaine CAN.

Les supporters qui ont fait le déplacement vers l’Estádio José Alvalade de Lisbonne pour voir particulièrement Sadio Mané avec son Sénégal affronter le Brésil de Vinicius Junior mais qui ont choisi de quitter l’enceinte après les 45 premières minutes livrées par l’attaquant du Bayern Munich doivent encore s’en mordre les doigts. Le Double Ballon d’Or Africain a étalé tout son talent après la reprise. Il a été décisif sur le deuxième but sénégalais avant de s’offrir un doublé, tout en étant irréprochable dans les efforts défensifs.

« On est arrivé à un niveau où on sera très attendus, c’est normal »

Après les actes, les paroles pour l’ancien joueur du FC Metz, du Red Bull Salzburg de Southampton et de Liverpool. Dans les minutes qui ont suivi cette prestigieuse victoire en match amical des Lions face aux Pentacampeões (4-2), le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale (36 buts) a pris quelques minutes dans les vestiaires pour se livrer face à ses équipiers, tous les membres du staff et quelques anciens internationaux. Il a notamment tenu à mettre en avant la défense du titre de la CAN, en Côte d’Ivoire.

« Je pense qu’on est tous contents, a d’abord lâché Sadio Mané. On a fait deux semaines ensemble, c’est ça ? Ça a été une bonne préparation, on a travaillé en équipe. Mais on n’a pas le temps, on a une CAN à préparer tous ensemble. Maintenant, on est arrivé à un certain niveau où on sera très attendus, c’est normal. Mais je pense que tous les Sénégalais ont envie et à cœur qu’on gagne encore la CAN. De notre côté (joueurs) et de votre côté (staff et anciens internationaux), on doit rester ensemble pour aller chercher cette CAN ».

Dans ce discours mobilisateur capté par nos confrères de Seneweb TV et d’une durée de 4 minutes et 30 secondes, Le Nianthio a semblé envoyer un message d’avertissement à ses partenaires. Celui qui a été élu meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations ne veut pas que son équipe tombe dans le même panneau que les Fennecs algériens qui, après avoir remporté la CAN en 2019, ont été éliminés dès la phase de groupes de l’édition suivante, où les Lions ont été sacrés pour la première fois.

« Je vous demande d’être ensemble, comme une seule famille »

« On a vu l’exemple avec l’Algérie qui a gagné la CAN et par la suite… Nous, on a pas envie que ça ne soit pas une déception. Avec l’équipe qu’on a, avec cette génération, il y a possibilité de gagner encore une CAN. Nous, joueurs, en avons encore envie. Nous, les cadres, avons encore deux à trois ans à accompagner les jeunes. On n’a pas de temps à perdre. Notre objectif, c’est d’aller gagner la CAN. Et il faut tout faire. On va essayer de bien la préparer ensemble. On ne doit plus avoir ces soucis qu’on avait il y a cinq ou six ans », poursuit l’attaquant de 31 ans.

« Ce que j’ai à vous dire, souvent, on a l’habitude de se relâcher à un moment donné. Comme on a cet espoir, on doit essayer de bien voir ce côté pour pouvoir aller dans de très, très bonnes conditions, avec la faim, parce que c’est comme ça qu’on pourra regagner la CAN. Ou bien, on essaie d’avoir ce côté sénégalais, d’être modeste comme on l’a été avant de gagner. Je lance un appel à vous tous. En gros, nous (les joueurs) serons-là. Egalement, nous savons que vous (les anciens) avaient envie de nous accompagner encore à gagner la CAN. Je vous demande d’être ensemble, comme une seule famille, former un seul bloc, c’est ce que j’ai vraiment envie. Je parle au nom de toute l’équipe. » Le discours de Sadio Mané est évidemment bouclé par de vifs applaudissements dans les vestiaires.

