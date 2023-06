Un seul sénégalais est en lice parmi les talents bruts du championnat universitaire à polir dans la meilleure ligue au monde. Va-t-il suivre les pas de Khalifa Diop drafté l’année dernière par Cleveland ? La franchise citée aurait des vues sur l’ailier de 20 ans.

S’il ne s’est pas retiré de la liste des inscrits en juin passé, c’est parce que Mouhamed Gueye croit en ses chances. Et a sûrement eu de bons retours lors de la NBA Draft Combine à Chicago en mai passé. Dans une interview avec Wiwsport, il affirmait être prêt à devenir professionnel.

Sur les dernières prédictions pour la Draft 2023, Mouhamed Gueye est annoncé au 2e tour. Tout comme son ancien compatriote Khalifa Diop, il a des chances de rejoindre la même franchise. Les Cleveland Cavaliers détiennent le choix n ° 49 lors du repêchage de la NBA 2023. Les Cavs ont besoin d’une taille supplémentaire et d’une aide au rebond hors du banc avant le repêchage de 2023 et au-delà informe CavNations. Ce qui pourrait les faire tourner vers Gueye qui a le talent pour combler ce besoin mais qui sera en rivalité avec d’autres joueurs.

N’empêche, plusieurs observateurs sont confiants que Gueye pourrait bien entendre son nom ce soir. C’est en tout cas le rêve du jeune sénégalais qui vit un rêve éveillé aux Etats-Unis qu’il a rejoint il y a 4 ans. « Le simple fait d’être repêché devant ma famille et mes amis serait une grande satisfaction car venir ici et faire tout ce que j’ai fait en moins de 4 ans c’est assez impressionnant » nous avait-il confié.

NBA Draft Watch

Washington State forward Mouhamed Gueye 🇸🇳 sits down to discuss his growth since taking up basketball three-and-a-half years ago and the NBA players he looks up to.

📽️ @Pacers #NBADraft pic.twitter.com/51ztV4qkw6

— NBA Africa (@NBA_Africa) June 22, 2023