Double buteur face au Brésil, Sadio Mané s’affirme de plus en plus comme le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise avec un total de 37 réalisations. Une performance que l’attaquant sénégalais entend poursuivre et consolider. L’attaquant du Bayern s’est exprimé au micro de nos confrères de Dakaractu à la fin de l’écrasante victoire des Lions face à la Seleção.

« On savait que le match n’allait pas être facile. L’adversaire en face était le Brésil et il était convenu que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes, mais surtout, nous avons accepté de subir et de défendre en bloc en équipe. Nous avons décidé de sortir pour jouer après le but du Brésil. Nous avons commencé à créer des occasions et nous avons réussi à égaliser. Dans l’ensemble, nous avons marqué quatre buts et je pense que nous avons mérité cette victoire. Nous avons créé pas mal d’occasions, nous avons marqué des buts et nous avons bien défendu. Je suis satisfait de mon doublé. Je pense que tout le monde aimerait devenir une légende dans ce qu’il fait. Je veux continuer à marquer l’histoire du football sénégalais. C’est mon objectif et nous avons essayé de l’atteindre. »

wiwsport.com