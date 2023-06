L’équipe nationale féminine a démarré hier le regroupement fermé. Les Lionnes vont s’entrainer souvent en matin et soir comme annoncé sur le nouveau planning partagé hier. En plus de valser entre Marius Ndiaye et Dakar Arena.

Après une première semaine où le travail était misé sur la préparation physique, les choses sérieuses notamment la préparation des schémas tactiques commencent.



Ainsi, Moustapha Gaye et ses filles vont valser entre Diamniadio et Amitié. En effet, les Lionnes vont s’entrainer aussi à Dakar Aréna où les conditions de travail sont meilleures. Ce mercredi, une seule séance est au programme et elle est à huis clos. Notons que 17 joueuses sur les 19 convoquées sont présentes. Le groupe sera au complet le 25 juin prochain avait assuré l’entraineur adjoint, Madiene Fall.

Logé dans le groupe C, le Sénégal jouera le Mali et l’Ouganda lors de la phase des poules. Pays le plus titré dans cette compétition, il compte reprendre sa place, au moins être sur le podium, après une quatrième place en 2021. Ainsi, la fédération mise sur une préparation bien adéquate à l’objectif. Après l’étape Dakar, le groupe avec Licka Sy et Lena Timeira (actuellement absents) va s’envoler pour Las Vegas pour un camp de basket.

wiwsport.com