Alors que le club saoudien de la Saudi Pro League avait préalablement trouvé un accord avec le joueur en question sur les conditions personnelles d’un transfert, il appartient maintenant à Chelsea de donner son avis favorable. Selon les dernières informations du journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Roman, une issue favorable est désormais très proche pour le dossier du défenseur des Lions. Al Hilal devrait probablement conclure le transfert de l’international sénégalais dans les prochains jours. Le défenseur central de 32 ans quittera donc le nord de Londres après une saison mitigée sous les couleurs de Chelsea.

Understand Al Hilal are now closing in on Kalidou Koulibaly deal, here we go! 🚨🔵🇸🇦 #CFC #AlHilal

Verbal agreement reached with Chelsea.

Personal terms also agreed on a three year contract — he’ll join Rúben Neves.

Contracts now being checked… and then signed.

Here we go 🇸🇳 pic.twitter.com/2616cqGMlU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023