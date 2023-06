Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, Nicolas Jackson n’est pas encore totalement parti de Villarreal. Les négociations entre les deux clubs seraient bloqués.

L’avenir de Nicolas Jackson sera-t-il loin de Villarreal ? Cela ne semble faire aucun doute. Auteur d’une excellente fin saison et brillant avec l’Equipe Nationale du Sénégal durant cette trêve internationale, l’attaquant sénégalais de 22 ans devrait quitter le club espagnol cet été. Ces derniers jours, l’ancien joueur du Casa Sports était annoncé très proche de Chelsea. Mais, le dossier semble patiner depuis maintenant.

En effet, Relevo affirme que les négociations se sont ralenties. Villarreal et Chelsea ne s’entendraient pas quelque part. Bien que prêts à payer le montant de la clause libératoire du joueur, qui serait estimée à 35 millions d’euros, les Anglais voudraient le réaliser via un paiement échelonné. Ce qui ne serait pas du même avis que celui de leurs homologues espagnols, qui exigeraient un paiement sec, donc sans tranche.

De plus, le média espagnol ajoute que Villarreal souhaiterait garder un pourcentage d’une future revente de l’international sénégalais. En espérant au plus vite l’aboutissement du dossier et un accord total entre les deux entités, Nicolas Jackson peut tranquillement partir en vacances, après avoir disputé son dernier match de la saison avec les Lions du Sénégal, vainqueur du Brésil (4-2) en match amical mardi.

