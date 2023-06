Plus grosse surprise du onze de départ d’Aliou Cissé, Mory Diaw a vécu une première contrastée avec les Lions. Plutôt rassurant sur certaines situations et intéressant dans les relances, le portier de Clermont n’a cependant pas été irréprochable sur les deux buts concédés contre le Brésil.

Alors qu’il fêtera son trentième anniversaire ce jeudi 22 juin, Mory Diaw vient d’honorer sa première sélection en Equipe Nationale du Sénégal. Après quatre matchs posté sur le banc de touche, le gardien a été préféré à Alfred Gomis et Seny Dieng pour débuter la prestigieuse rencontre amicale face au Brésil, ce mardi 20 juin à Lisbonne. Une récompense pour l’ancien Parisien, auteur d’une excellente saison en Ligue 1 française avec le Clermont Foot 63, mais qui n’a pas forcément marqué de gros points pour son baptême du feu avec les Lions.

Mory, c’était sans éclat

Sur sa ligne, le natif de Poissy n’a pas dégagé une très grande sérénité. Déjà, il n’est pas exempt de tout reproche sur le premier but du match inscrit sur une tête de Lucas Paquetá. Il sort bien trop tôt lorsque Vini armait son centre et se fait lober par le milieu de terrain de West Ham United. Et sur la réduction du score brésilienne (2-3), signée Marquinhos, Mory Diaw, même s’il est bien sur sa ligne et même si sa défense centrale ne l’a pas d tout beaucoup soutenu sur le coup, se loupe un peu sur sa trajectoire et il arrive bien loin à la fin de l’action.

Toutefois, le Clermontois n’a pas été spécialement en difficulté. Sur certaines séquences, le portier a même affiché des points forts intéressants, avec notamment un jeu au pied et des relances très propres, à l’image de son dégagement au tout début de l’action du troisième but sénégalais. Son arrêt sur une volée de Malcom (39e), sa jolie claquette sur une tentative lointaine de Danilo (45e+4), sa main ferme sur une frappe tendue de Pedro ou encore sa sortie autoritaire sur un centre d’Alex Telles en fin de match ont surtout permis aux Lions de rester dans la partie et conserver l’écart.

Au regard de la physionomie du match et des actions offensives du Brésil, on peut dire sans se tromper que Mory Diaw n’a véritablement pas subi de grosses situations pour faire des éclats. Et si beaucoup de choses restent encore à scruter, il offre un supplément de qualité au poste de gardien de but en Equipe Nationale. Mais si rien ne semble dire que Mory Diaw bousculera la hiérarchie, il devrait être un élément crucial dans les prochaines années. D’autant plus que sa première sélection nous donne envie de le revoir sous le maillot national.

wiwsport.com