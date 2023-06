Pour venir à bout du Brésil, le très pragmatique Aliou Cissé a déployé une tactique inespérée qui a tant réussi à son équipe. Il peut, lui-même, s’en vanter.

Comment identifier un autre grand artisan de la prestigieuse victoire du Sénégal face au Brésil ? Quelques heures après ce succès 4-2 des Lions, la réponse fuse : il était le seul qui porte de longs dreadlocks sur la pelouse du Stade José Alvalade. Et son nom c’est Aliou Cissé. Cet entraîneur de 47 ans qui a déjoué les pronostics en mettant en place deux schémas tactiques qui ont transformé le jeu des Lions souvent très prévisible par des équipes supposées moins fortes et parfois inefficace contre les gros adversaires.

Face au Brésil, presque chaque décision a porté ses fruits. Maître dans l’art du même système, il a changé ses habitudes en tentant un coup des plus osés face à une nation réputée pour son jeu offensif, tout d’abord basé sur la possession puis sur les individualités. Et ce pari, pour le moins réussi, démontre surtout que le sélectionneur sénégalais n’a pas terminé son apprentissage. Meneur d’hommes dans l’âme, le capitaine de la Génération 2002 a, cette fois-ci, ressorti ses aptitudes tactiques et surtout son adaptabilité.

Nampalys Mendy, Pape Gueye et Pathé Ciss pour bagarrer

Depuis très longtemps, les Lions évoluent avec deux schémas, le 4-2-3-1 et le 4-3-3, système le plus utilisé par Coach Cissé et qui a permis au Sénégal d’être sacré champion d’Afrique au Cameroun, en février 2022, et de se qualifier à la Coupe du Monde 2022. Mais le triste match nul (1-1) face au Bénin, juste avant d’affronter l’armada offensive brésilienne, a poussé le natif de Ziguinchor a changé son fusil d’épaule, résolvant sans doute une équation à plusieurs inconnues pour préparer au mieux l’affrontement contre Ramon Menezes.

Pendant que tout le monde s’attendait à voir Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté, il a mis ni l’un ni l’autre, choisissant accompagner Nampalys Mendy avec Pape Gueye et Pathé Ciss, déjà titulaires contre le Bénin. Bien qu’il soit toujours tentant d’inclure de l’expérience avec Gana et Kouyaté, Aliou Cissé a décidé de miser sur deux jeunes qui ont plein de dévouement pour densifier un entrejeu qui aurait la lourde tâche d’affronter le trident formé par Bruno Guimarães, Lucas Paquetá et Joelinton, qui sortent tous d’une excellente saison en Angleterre.

Sur le papier, on pouvait beaucoup craindre pour les trois joueurs sénégalais alignés au milieu de terrain, tel n’a pas été le cas, loin de là même. Conscients qu’il allait être difficile d’avoir la possession, les Lions ont donc laissé la Canarinha d’avoir le contrôle du ballon. Mais pour équilibrer les choses, la bande à Aliou Cissé s’est regroupée en un bloc de pressing en édifiant un mur dans le milieu de terrain et d’attendre chaque récupération pour se lancer dans des transitions défense-attaque, avec un jeu plus direct qu’à l’accoutumée.

Un 4-5-1 tenté et réussi

Face à un Brésil qui a tenu à sa promesse d’attaquer d’emblée, les Sénégalais ont souffert dans le premier quart d’heure, mais ont vite réussi à faire passer l’orage, cela notamment grâce… au 4-5-1. Sur les phases offensives, le Sénégal a pratiqué le 4-3-3 mais sur les phases défensives, vous l’aurez sans doute remarqué, les Lions ont bel et bien joué en 4-5-1. Un plan qui a fonctionné à merveille. Le choix de laisser Habib Diallo seul en pointe et de demander à Sadio Mané et Ismaïla Sarr d’être quasiment sur la même ligne que Nampalys Mendy, Pape Gueye et Pathé Ciss ou de dézoner un peu plus au milieu quand le Sénégal n’a pas le ballon a parfaitement réduit l’influence du jeu brésilien basé sur les côtés. La preuve, les latéraux Ayrton Lucas et Danilo n’ont presque rien apporté pendant 90 minutes, et Vinicius Junior a été éteint au bout de 15 minutes de jeu.

À l’issue du match, le propre Aliou Cissé a reconnu son coup tactique. « Ça fait dix jours qu’on est ensemble à travailler notre stratégie et nos phases de jeu. Ils nous ont un petit peu fait tourner avec leur possession de balle avant de marquer. Mais on est restés dans le match et on a gratté des ballons importants au milieu de terrain. Avec la percussion de nos trois attaquants, on a pu leur faire très mal. On a fait une grosse performance tactique ce soir et je suis très fier de mes joueurs ».

En jouant avec un tel système, Aliou Cissé a permis à ses trois milieux de terrain de se concentrer pleinement sur ce qui se passe dans l’entrejeu, ce qui a permis au Sénégal de construire à la relance, de se projeter avec Pape Gueye et Pathé Cissé et surtout de rapidement lancer les trois attaquants. Au milieu, les Lions ont souvent étaient en surnombre, ce qui a souvent permis au porteur du ballon de trouver un homme libre. Les trois derniers buts du Sénégal en ont une preuve. Mais il faut dire que même si le 4-5-1 a eu le mérite de faire tomber le Brésil, cette grosse performance dont souligne El Tactico a été spirituelle : les Lions ont été solidaires jusqu’au bout, tout le monde, même les trois attaquants, faisant énormément d’efforts sur les replis défensifs. C’est comme ça qu’on arrive à battre n’importe quelle équipe.

wiwsport.com